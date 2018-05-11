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"Мотор" подписал контракт с победителем Лиги чемпионов

Матеуш Кус
09:40 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Команду усилит гигант из сборной Польши

Лидер чемпионата Украины по гандболу запорожский «Мотор» подписал контракт с игроком сборной Польши. С нового сезона команду усилит 27-летний линейный Матеуш Кус из «Виве Кельце», в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов-2016. Также в активе Куса выступления на Олимпийских играх-2016, где сборная Польши заняла четвертое место.

Новичок «Мотора» имеет внушительные данные: рост – 2 метра, вес – 113 килограммов.

Как сообщает сайт «Мотора», Кус перешел в клуб в статусе свободного агента. Его контракт с запорожцами рассчитан на два года. 
Напомним, что по окончании сезона «Мотор» покинут трое игроков, два и которых играют на позиции линейного.

Кус станет третьим поляком в клубе. Уже сезон в «Моторе» трудятся главный тренер Патрик Ромбел, тренер по физподготовке Михал Гарниш, а также игрок сборной Польши правый полусредний Павел Пачковски.

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Новости спорта, Гандбол, ГК Мотор, Матеуш Кус, Новости гандбола.
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