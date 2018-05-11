Дания - Норвегия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)

В восьмой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, встретятся команды из Дании и Норвегии. В предыдущих матчах Дания сенсационно обыграла Финляндию, а Норвегия разгромно уступила Канаде. Поединок Дания – Новергия начнется в 17:15 по киевскому времени.

Чемпионат мира по хоккею 2018 проходит в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования принимают две арены – Роял-Арена в Копенгагене и Боксен в Хернинге.

Участие в мировом первенстве принимают шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.