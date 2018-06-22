ХК Донбасс узнал соперников по Континентальному кубку-2019

Донецкий клуб начнет выступление на турнире со второго этапа. Соперниками Донбасса станут рижский Курбадс, а также сан-себастьянский Чури Урдин. Еще одним оппонентом дончан станет победитель группы А, в которую вошли Ирбис-Скейт, Зейтинбурну, Акюрейри и Бат-Ям.

Матчи при участии Донбасса будут сыграны в Риге, с 19 по 21 октября. Победитель группы примет участие в третьем этапе Континентального кубка и сыграет в группе D с Арланом, Гомелем и Лайонсом.

Донбасс прежде становился обладателем Континентального кубка в 2013 году.

По итогам прошлого сезона донецкий клуб стал чемпионом Украины, обыграв в финальной серии Кременчуг.