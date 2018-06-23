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Пляжный футбол. Сборная Украины по пенальти обыграла Италию в Евролиге

Сборная Украины по пляжному футболу
17:57 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинцы добыли вторую победу на этапе в Азербайджане

Сборная Украины одержала победу над командой Италии во втором поединке на этапе Евролиги в Азербайджане. Основное время матча в Баку завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти реализовали четыре удара из пяти, тогда как итальянцы поразили ворота сборной Украины только три раза.

Италия — Украина — 2:2 (3:4 по пенальти)

Напомним, что 22-го июня сборная Украины обыграла Швейцарию (5:4). Следующий матч Украина проведет 24-го июня против Германии.

На первом этапе чемпионата Европы среди сильнейших пляжных команд континента участвуют восемь сборных, разделенных на две группы.

Сборная Украины играет в группе 2. В группе 1 сражаются между собой Португалия, Беларусь, Франция и Азербайджан.

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Новости спорта, Евролига, Пляжный футбол, Сборная Украины по пляжному футболу.
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