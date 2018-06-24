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Украинского нападающего не выбрали на драфте НХЛ

Александр Пересунько
20:51 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Александр Пересунько не попал в число 217-ти выбранных хоккеистов

В американском Далласе завершился драфт Национальной хоккейной лиги. Накануне впервые за 20 лет три первых номера драфта достались европейским игрокам.

В субботу во второй день драфта состоялись еще 6 раундов. Всего на драфте-2018 клубы НХЛ выбрали 217 игроков.

Количество выбранных хоккеистов по странам: 73 Канада, 52 США, 30 Швеция, 20 Россия, 16 Финляндия, 11 Чехия, 5 Словакия, 4 Швейцария, 2 Беларусь, 2 Германия, 1 Великобритания и 1 Норвегия.

18-летний нападающий молодежной и юниорской сборных Украины, а также клуба «Бостон Джуниор Брюинз» Александр Пересунько, который значился в итоговых преддрафтовых списках центрального скаутского бюро НХЛ, не был выбран ни одним из клубов лиги.

Отметим, что в последний раз украинца на драфте НХЛ выбирали в 2007-м году. Тогда «Флорида Пантерз» под общим 202-м номером выбрали голкипера Сергея Гайдученко.

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Новости спорта, Александр Пересунько, Новости хоккея, НХЛ, Хоккей.
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