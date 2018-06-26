Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018

После стартового успеха в матче против команды Швейцарии и победы в серии пенальти над сборной Италии подопечные Евгения Вареницы в заключительном матче взяли верх над командой Германии - 4:3, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

На 5-й минуте немцы вышли вперед - точным ударом отличился Саша Вейрау. В конце первой трети поединка Роман Пачев восстановил равновесие, а в начале второй Юрий Щерица забил второй мяч. 2:1. Однако не успели подопечные Евгения Вареницы отпраздновать успех, как Кристиан Бирман вновь установил паритет - 2:2.

В третьем периоде соперники сначала обменялись голами. В составе "сине-желтых" отличился Александр Корнейчук, для которого этот гол стал пятым на турнире. За сборную Германии дубль оформил Кристиан Бирман. 3:3. Но, в отличие от вчерашнего дня, до дополнительного времени, а тем более к серии пенальти дело не дошло. За две минуты до финального свистка Роман Пачев принес украинцам победу - 4:3.

Независимо от результата последнего поединка Италия - Швейцария, сборная Украины стала победителем группы и сделала весомую заявку на выход в Суперфинал Евролиги-2018.