Бывший чемпион UFC завершил карьеру

38-летний ветеран, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс завершил карьеру.

«Я долго размышлял над последними событиями и продумывал свой следующий шаг. И я решил уйти. В моей жизни был такой период, когда бои отодвинули остальные аспекты на дальние планы. Но сейчас все перевернулось.

Многие ребята из ММА не бывали на вершине, они голодны до побед. А я там был – и теперь я равнодушен. Я больше не могу себя обманывать», – сказал Эванс.

Рашад Эванс начал профессиональную карьеру в ММА в 2003-м году. Он стал победителем второго сезона The Ultimate Fighter. В ММА провел 28 боев, 19 раз победил, 8 раз проиграл, и 1 поединок свел вничью. Последний раз американец побеждал в 2013-м году, после чего проиграл пять поединков подряд.