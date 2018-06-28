Нурмагомедов – Макгрегор: стали известны возможные даты боя

Известный боец MMA Конор Макгрегор выразил желание драться против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом поведал менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

"На бой с Хабибом Макгрегор соглашается только потому, что у Конора уже заканчиваются деньги. Не вопрос, Нурмагомедов поможет заработать, но ценой того, что Макгрегору будет надран зад – Макгрегор заслужил это. Конор может считать себя гангстером, но в октагоне его накажут по заслугам", – сказал TMZ Абдель-Азиз.

Также он добавил, что бой Нурмагомедов – Макгрегор, вероятнее всего, состоится 6 октября или 29 декабря в Нью-Йорке.