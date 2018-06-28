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Украинские паралимпийцы стали первыми на этапе Кубка мира по гребле

Украинские паралимпийцы
18:35 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Национальная паралимпийская сборная команда по академической гребле успешно выступила на очередном Кубке мира, с прошел в городе Линц

Украинская с 2 “золотыми” и 1 серебряной наградами удалось обогнать 13 стран-участниц и завоевать первое место в неофициальном общекомандном зачете.

Полански, чемпион Рио-2016 доминировал на дистанции и заслуженно получил “золото” Кубка мира, не оставив шансов своему сопернику из России. Анна Шеремет также мощно прошла дистанцию и заняла второе место.

Двойка парная в составе Светланы Богуславской и Ярослава Коюда заняла четвертое место, а четверка с рулевым в обновленном составе показали лучшее время из двух заявленных лодок. Наши спортсмены победили опытных итальянцев.

Стоит отметить, что второй Кубок мира по академической гребле собрал около 50 гребцов из 14 стран мира. Этот кубок позволил экипажам испытать свои силы перед предстоящим чемпионатом мира 2018 года, который пройдет в городе Пловдив с 5 по 17 сентября.

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Новости спорта, Кубок мира, Паралимпийцы, Украинские паралимпийцы.
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