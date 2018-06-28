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Украинская легкоатлетка победила на соревнованиях во Франции с личным рекордом

Кристина Стуй
13:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Дистанцию ​​в 100 метров украинка преодолела за 11,22.

Украинская легкоатлетка Кристина Стуй стала первой на соревнованиях во французском Нанси. Об этом сообщает сайт федерации легкой атлетики Украины.

Дистанцию в 100 метров украинка преодолела за 11,22, что является ее новым личным рекордом. Предыдущее достижение Стуй установила в 2014 году, пробежав 100-метровку за 11,24.

Анастасия Брызгина в забеге на 400 метров с результатом 53,31 секунды стала шестой.

 

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Еще одна украинка Марина Килипко стала второй в прыжках с шестом, показав результат 4,35 метра. Килипко уступила лишь представительнице Беларуси Ирине Жук (4,66 м).

Напомним, в июне Стуй выиграла стометровку и на соревнованиях в Греции.

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Новости спорта, Кристина Стуй, Легкая атлетика, Новости легкой атлетики.
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