Украинские фигуристы выступят на Гран-При ИСУ сезона 2018/19

Впервые с сезона 2013/14 Украина будет представлена в двух категориях. В мужском одиночном катании на этапе в Японии 9-11 ноября выступит двукратный чемпион Украины и участник Зимних Олимпийских игр 2018 года Ярослав Паниот, который дебютирует в соревнованиях Гран-При.

Трехкратные чемпионы Украины по танцам на льду Александра Назарова — Максим Никитин заявлены на этап Гран-При в США 19-21 октября. Для них следующий сезон станет третьим в серии Гран-При. Лучший результат украинцев в серии — 6-е место на этапе в Японии в прошлом году.