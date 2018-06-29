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Украинские фигуристы выступят на Гран-При ИСУ сезона 2018/19

Александра Назарова и Максим Никитин
08:55 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Международный союз конькобежцев (ИСУ) опубликовал составы участников Гран-При сезона 2018/19.

Впервые с сезона 2013/14 Украина будет представлена в двух категориях. В мужском одиночном катании на этапе в Японии 9-11 ноября выступит двукратный чемпион Украины и участник Зимних Олимпийских игр 2018 года Ярослав Паниот, который дебютирует в соревнованиях Гран-При.

Трехкратные чемпионы Украины по танцам на льду Александра Назарова — Максим Никитин заявлены на этап Гран-При в США 19-21 октября. Для них следующий сезон станет третьим в серии Гран-При. Лучший результат украинцев в серии — 6-е место на этапе в Японии в прошлом году.

Еще по одному участнику в каждой из категорий в ближайшее время определят организаторы каждого из этапов.

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Новости спорта, Александра Назарова, Максим Никитин, Новости фигурного катания, Фигурное катание, Ярослав Паниот.
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