Боттас рассказал об отношениях с Феттелем после аварии в гонке
Новости спорта: Пилот "Мерседеса" - о разговоре с Себастьяном Феттелем
Валттери Боттас на старте Гран-При Франции столкнулся с Себастьяном Феттелем, и виновником аварии был признан пилот «Феррари».
Финн признался, что после гонки Феттель попросил у него прощения:
«Он подошёл ко мне после гонки и извинился. Это было приятно, но мне было нечего ответить ему. Потому как я уже потерял очки и ничего не мог с этим поделать. Феттель сказал мне, что это была его ошибка, признал неправоту, и это был хороший поступок.
Я со своей стороны знаю, что ошибаться могут все. Так что у меня нет никаких вопросов к Себастьяну и мы двигаемся дальше».