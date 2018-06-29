Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
Новости: Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
X

Боттас рассказал об отношениях с Феттелем после аварии в гонке

Валттери Боттас
10:21 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Пилот "Мерседеса" - о разговоре с Себастьяном Феттелем

Валттери Боттас на старте Гран-При Франции столкнулся с Себастьяном Феттелем, и виновником аварии был признан пилот «Феррари».

Финн признался, что после гонки Феттель попросил у него прощения:

«Он подошёл ко мне после гонки и извинился. Это было приятно, но мне было нечего ответить ему. Потому как я уже потерял очки и ничего не мог с этим поделать. Феттель сказал мне, что это была его ошибка, признал неправоту, и это был хороший поступок.

Я со своей стороны знаю, что ошибаться могут все. Так что у меня нет никаких вопросов к Себастьяну и мы двигаемся дальше».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Автоспорт, Валттери Боттас, Новости автоспорта, Себастьян Феттель.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)

Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Бывший чемпион UFC завершил карьеру Пляжный футбол: Украина выиграла первый отборочный этап Евролиги-2018 Биатлонистка Домрачева официально завершила карьеру

Последние новости

Очаровательные снимки красивых мам и их маленьких копий (Фото) Штаб ООС: Противник стреляет из крупных калибров, погибли 4 украинских военных Луганская область пострадала от непогоды
Сегодня читают в спорте
01 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
02 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
03 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
04 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
05 Агент Ярмоленко - о трансферных слухах вокруг форварда сборной Украины
Новости сегодня
10:59 Полиция США установила имя открывшего стрельбу в редакции газеты Capital
10:52 Во Львове разбили мемориальную доску на доме И. Франко
10:48 Нойер принял решение касательно своего будущего в сборной
10:48 16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
10:45 В Канаде 61-летнего мужчину осудили за брак с 24 женами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Добавить комментарий
0