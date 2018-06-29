Боттас рассказал об отношениях с Феттелем после аварии в гонке

Валттери Боттас на старте Гран-При Франции столкнулся с Себастьяном Феттелем, и виновником аварии был признан пилот «Феррари».

Финн признался, что после гонки Феттель попросил у него прощения:

«Он подошёл ко мне после гонки и извинился. Это было приятно, но мне было нечего ответить ему. Потому как я уже потерял очки и ничего не мог с этим поделать. Феттель сказал мне, что это была его ошибка, признал неправоту, и это был хороший поступок.

Я со своей стороны знаю, что ошибаться могут все. Так что у меня нет никаких вопросов к Себастьяну и мы двигаемся дальше».