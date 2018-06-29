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Неоднократный чемпион Украины вынужден отказаться от участия в еврокубках

ВК Локомотив
11:51 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Многократный чемпион Украины вынужден отказаться от участия в еврокубках сезона 2018-2019 годов

Сегодня в Люксембурге должна пройти жеребьевка европейских кубковых турниров по волейболу предстоящего сезона.

К большому сожалению, среди его участников впервые за последнее время нет многократного чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка страны харьковского «Локомотива». Напомним, что в 2004 году харьковчане стали обладателями европейского Кубка топ-команд (аналога нынешнего Кубка Вызова), а на следующий сезон выступали в Лиге чемпионов ЕКВ. Увы, но сейчас финансовая ситуация не позволила железнодорожникам выступать на международной арене.

Что касается представительства украинских команд в еврокубках сезона 2018-2019 годов, то всего от нашей страны будет играть четыре команды: в мужском Кубке ЕКВ выступят нынешний чемпион Украины львовский «Барком-Кажаны» и бронзовый призер предыдущего чемпионата хмельницкий «Новатор». В женском Кубке ЕКВ сыграет чемпион Украины «Химик» из Южного и в женском Кубке Вызова - запорожская «Орбита- ЗТМК-ЗНУ».

 

 

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Новости спорта, ВК Локомотив, Волейбол, Новости волейбола.
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