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Украинские тяжелоатлеты могут быть отстранены от Олимпийских игр 2020 года

Александр Пелешенко
14:40 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: За последний год у троих украинских тяжелоатлетов был обнаружен допинг, сообщает insidethegames.biz.

Украина была в числе девяти стран, фигурировавших в допинговом скандале в прошлом октябре, который закончился отстранением фигурантов на год.

Однако после этого допинг был обнаружен у двоих украинских спортсменов, выступавших на чемпионате Европы среди юниоров. Также под вопросом двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко, у которого также был обнаружен допинг, однако пока идет разбирательство.

Если Пелешенко будет дисквалифицирован, то его дисквалификация станет третьей в течение календарного года. По правилам — в случае трех дисквалификаций за год национальная федерация на два года отстраняется от участия в международных соревнованях.

Таким образом, если допинг у Пелешенко подтвердится, то украинские тяжелоатлеты могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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Новости спорта, Александр Пелешенко, Новости тяжелой атлетики, Олимпийские игры-2020, Тяжелая атлетика.
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