Украинские тяжелоатлеты могут быть отстранены от Олимпийских игр 2020 года

Украина была в числе девяти стран, фигурировавших в допинговом скандале в прошлом октябре, который закончился отстранением фигурантов на год.

Однако после этого допинг был обнаружен у двоих украинских спортсменов, выступавших на чемпионате Европы среди юниоров. Также под вопросом двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко, у которого также был обнаружен допинг, однако пока идет разбирательство.

Если Пелешенко будет дисквалифицирован, то его дисквалификация станет третьей в течение календарного года. По правилам — в случае трех дисквалификаций за год национальная федерация на два года отстраняется от участия в международных соревнованях.

Таким образом, если допинг у Пелешенко подтвердится, то украинские тяжелоатлеты могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.