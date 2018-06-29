Украинские тяжелоатлеты могут быть отстранены от Олимпийских игр 2020 года
Новости спорта: За последний год у троих украинских тяжелоатлетов был обнаружен допинг, сообщает insidethegames.biz.
Украина была в числе девяти стран, фигурировавших в допинговом скандале в прошлом октябре, который закончился отстранением фигурантов на год.
Однако после этого допинг был обнаружен у двоих украинских спортсменов, выступавших на чемпионате Европы среди юниоров. Также под вопросом двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко, у которого также был обнаружен допинг, однако пока идет разбирательство.
Если Пелешенко будет дисквалифицирован, то его дисквалификация станет третьей в течение календарного года. По правилам — в случае трех дисквалификаций за год национальная федерация на два года отстраняется от участия в международных соревнованях.
Таким образом, если допинг у Пелешенко подтвердится, то украинские тяжелоатлеты могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.