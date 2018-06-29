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Лига чемпионов. "Мотор" узнал соперников на групповой стадии
16:49 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В Запорожье приедут французские суперклубы «ПСЖ» и «Нант».

Запорожский «Мотор» узнал своих соперников на групповой стадии гандбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает XSport.

Лучшая гандбольная команда Украины сыграет в группе «В» вместе с клубами «ПСЖ» (Франция), «Пик Сегед» (Венгрия), «Фленсбург» (Германия), «Скьерн» (Дания), «Загреб» (Хорватия) , «Целье» (Словения), «Нант» (Франция).

Победители групп «А» и «В» напрямую выйдут в 1/4 финала. Команды занявшие места со 2 по 6, начнут выступления в плей-офф с 1/8 финала. Групповая стадия продлится с 12 сентября 2018 по 3 марта 2019 года.

Напомним, «Мотор» впервые включили в одну из «верхних» групп в Лиге чемпионов. Команду на этом этапе ждут 14 матчей. Домашние поединки «Мотор» будет проводить на запорожской арене «Юность», которую полностью реконструировали.

«Мотор» сыграет в основном раунде Лиги чемпионов в шестой раз подряд, но впервые команда будет принимать соперников в родном городе. Ранее запорожцы проводили домашние матчи в Харькове, Киеве и Броварах.

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Новости спорта, Гандбол, ГК Мотор, Новости спорта.
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