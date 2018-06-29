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Футболист решился на публичный каминг-аут

Коллин Мартин
21:22 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Коллин Мартин решился на публичный каминг-аут.

Полузащитник американской Миннесоты Юнайтед 23-летний Коллин Мартин решился на публичный каминг-аут.

"Сегодня моя команда, Миннесота Юнайтед, проводит Вечер гордости. Это важный вечер для меня. Впервые публично объявлю о том, что я открытый гей, играющий в МЛС.

Моей семье и друзьям, включая партнеров по команде, уже много лет известно, что я гей. Я провел 6 сезонов в МЛС: 4 года в Ди Си Юнайтед и 2 – в Миннесоте. Сегодня я горд, что вся моя команда и менеджмент Миннесоты Юнайтед знает о моей ориентации.

Все в МЛС относились ко мне исключительно с добротой, с пониманием. От этого мне стало гораздо легче решиться на публичный каминг-аут", – написал полузащитник.

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Новости спорта, Гэй, Каминг-аут, Коллин Мартин, Новости спорта, Фтбол.
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