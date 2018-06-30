Волейбол: Украинские клубы узнали соперников в еврокубках

Сегодня в Люксембурге состоялась жеребьевка европейских кубковых турниров по волейболу сезона-2018/19. Украину в этих турнирах будут представлять четыре клуба - два мужских и два женских. Об этом сообщает XSport.

У мужчин в 1/32 финала Кубка ЕКВ сыграют:

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Лозанна» (Швейцария) (первая игра в Украину)

«Новатор» (Хмельницкий) - «Ферден» (Норвегия) (первая игра в Норвегии)

Первые матчи состоятся в период с 6 по 8 ноября, ответные - с 13 по 15 ноября.

В случае победы в своих парах украинские клубы встретятся друг с другом в следующем раунде.

У женщин в 1/16 финала Кубка Вызова «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье) сыграет с победителем пары ИБСА (Испания) - «Витеос Университет» (Швейцария).

У женщин в 1/8 финала Кубка ЕКВ «Химик» (Южный) сыграет с победителем предыдущего раунда 1/16 финала.

Первые игры запланированы в период с 27 по 29 ноября.

Добавим, что вице-чемпион Украины среди мужских команд харьковский «Локомотив» в еврокубках не сыграет из-за трудного финансового положения.