Левченко завоевала бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Юлия Левченко сумела добыть бронзовую медаль этапа Бриллиатовой лиги в Париже, прыгнув на высоту 1,97 метра. Эта высота покорилась украинке со второй попытки.

Для Левченко это лучший результат сезона. До этого он прыгала максимум на 194 сантиметра. Лучший результат в карьере украинской прыгуньи составляет 2,01 метра.

Другая украинка Катерина Табашник заняла шестое место с результатом 1,94 метра.

Победа на этапе досталась россиянке Марии Ласицкене, которая взяла высоту 2,04 метра, что стало лучшим результатом сезона в мире.

В общем зачете Бриллиатовой лиги также лидирует Ласицкене (32 очка), на втором месте находится болгарка Мирела Демирева (26 очков) , а Юлия Левченко (15 очков) располагается на третьей строчке.