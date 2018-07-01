Украинец Касьянов занял второе место на Бриллиантовой лиге по троеборью
Новости спорта: Украинский легкоатлет Алексей Касьянов занял подиум на Бриллиантовой лиге по троеборью.
Украинец финишировал на 2-м месте, набрав в общей сложности 2643 очка. Сильнее него оказался только француз Кевин Майер, на счету которого 2860 очков.
Результаты Касьянова в трех дисциплинах
толкание ядра: 14,18 м
бег на 110 метров с барьерами: 14,10 с
Следует отметить, что троеборье, в отличие от других дисциплин на турнире в Париже, не входит в число «бриллиантовых», а является лишь показательным соревнованием.
В январе Касьянов стал лучшим в семиборье во французском Обьере. Он стал единственным спортсменом, сумевшим набрать более 6000 очков по всем видам.
Вчера сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко заняла 3-е место на Бриллиантовой лиге