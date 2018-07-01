Украинец Касьянов занял второе место на Бриллиантовой лиге по троеборью

Украинец финишировал на 2-м месте, набрав в общей сложности 2643 очка. Сильнее него оказался только француз Кевин Майер, на счету которого 2860 очков.

Результаты Касьянова в трех дисциплинах

прыжки в длину: 7,53 м

толкание ядра: 14,18 м

бег на 110 метров с барьерами: 14,10 с