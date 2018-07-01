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Фруму отказали в участии на Тур де Франс

Кристофер Фрум
15:01 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Знаменитому велогонщику Кристоферу Фруму отказали в участии на Тур де Франс-2018, сообщает Le Monde.

По информации источника, организатор Тур де Франс ASO решил не допускать велогонщика к участию в турнире. Решение по «сальбутамоловому» делу так и не было принято, в результате чего был предпринят столь радикальный шаг.

При этом ASO, объясняя свое решение, ссылается на один из пунктов правил соревнований. В нем организатору предоставляется право отстранять спортсменов и даже целые команды, если это может привести к непоправиму ущербу по их имиджу.

Команда Sky, которую представляет Фрум, уже подала апелляцию на это решение. Вердикт по нему будет принят послезавтра, 3 июля.

Если же Национальный олимпийский комитет Франции также станет на сторону ASO, у гонщика останется лишь вариант с иском в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

О найденном в крови Криса Фрума сальбутамоле стало известно в декабре 2017-го, с тех пор окончательного решения по его делу нет.

На последнем этапе Джиро в Риме ходили слухи, что Фруму предложили сделку –  ему выносят бан на 6 месяцев с лишением титула победителя Вуэльта-2017 и бронзовой медали на чемпионате мира в Норвегии в гонке с раздельным стартом, но Крис отказался, так как хочет выйти полностью «чистым» из этой ситуации.

На прошлой неделе британский велогонщик выиграл Джиро д’Италия, став одним из семи спортсменов, кому покорялись все три самые престижные веломногодневки в мире.

 
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Новости спорта, Велоспорт, Кристофер Фрум, Новости велоспорта.
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