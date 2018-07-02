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Бондаренко: Я соскучился по соревнованиям

Богдан Бондаренко
12:46 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: Украинский легкоатлет – о восстановлении после операции на колене и планах на будущее.

Бронзовый призер Рио-2016 и чемпион мира-2013 Богдан Бондаренко выпал из соревнований почти на целый сезон из-за травмы колена, которую получил еще год назад.

— Богдан, соскучились по вам на соревнованиях. До сих пор беспокоит травма?

— Я тоже соскучился по соревнованиям! Да, пока не вернулись к тем кондициям, которые хотелось бы видеть. Поэтому пока укрепляем слабые места и выходим на лучшую физическую форму. Зимой делали операцию на колене, которая подразумевала совсем небольшой период времени для восстановления — она была довольно простая, но реабилитация затянулась и заняла, наверное, в три раза больше времени, что не дало подойти к сезону в должном состоянии. С чем это связано? Ну, это человеческий организм. Доктора ставят прогноз, но не всегда он сбывается. Первое время было отчаяние, и прогресс не чувствовался. Нужно было больше времени, чтобы там все правильно позарастало. Организм был не готов так быстро приступить к работе.

— И какую нагрузку можете себе позволить?

— Сейчас уже можно делать практически 80—90% от того, чего бы хотелось. Нельзя давать полную нагрузку, как только все заросло: чтобы опять не сделать хуже. Без полной нагрузки невозможно показать хороший результат, а с плохим не хотелось бы выходить на соревнования. Допустим, доктор сказал, что через вот такой период времени можно начинать делать штангу, а другое упражнение — через месяц. Начинаешь через месяц — чувствуешь, что как-то тяжело, но думаешь: «Боль же нужно преодолевать — ничего страшного». А потом продолжается — боль-боль-боль, и все больше и больше... В один момент колено опухло — тогда поняли, что, возможно, лучше остановиться и пожертвовать этим сезоном ради больших целей — чемпионата мира-2019 в Дохе и Олимпиады-2020.

— Вы говорили, что в год делаете намного меньше прыжков, чем ваши коллеги: 150—200. С чем это связано?

— С травмами. Плюс доктора говорят, что есть определенный ресурс прыжков. Грубо говоря, проблема в стопе — например, она может сделать еще 500—1000 прыжков. И мы не хотим этот ресурс тратить впустую на тренировке — лучше прыжки использовать на соревнованиях.

— Вы упомянули, что хотели бы попасть в Токио-2020...

— Конечно. Олимпийское «золото» — моя нереализованная мечта. И еще в следующем году будет очень интересный чемпионат мира в Дохе, который будет проходить в нестандартные сроки: не в августе, а в сентябре-октябре — из-за погодных условий. Будет необычно. К подобному я еще не готовился, но в жизни приходилось подстраиваться под нестандартные условия — надеюсь, это умение будет моим козырем. На этот чемпионат мира делаем большую ставку.

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Новости спорта, Богдан Бондаренко, Легкая атлетика, Прыжки в высоту.
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