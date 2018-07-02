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Известный пилот Формулы-1 задумался о карьере в ММА

Даниэль Риккардо
19:42 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Пилот Red Bull ждет звонка от Дэйны Уайта

Пилот Red Bull Даниэль Риккардо после неудачного для себя Гран-при Австрии сообщил о намерении начать карьеру в ММА. Слова австралийского гонщика приводит SkySports:

 «Это спорт, в который я пришел еще ребенком. Если бы я мог вернуться назад, возможно, я бы изменил это. Я уверен, что в какой-то момент все изменится и это расстраивает меня. Я разочарован тем, как прошел этот день, с того момента, как мы перешли на мягкие шины, это мне не дало многое. Кими поставил лучший круг на последнем круге, притом что у нас были одинаковые шины по времени на трассе, а я заехал на пит-стоп на 30 кругов раньше. Наехал ли я на обломки? Не знаю. Для Макса, команды и голландских фанатов это был отличный день.

Как думаете, не слишком поздно начать карьеру в ММА? У меня сейчас нет контракта, поэтому я, возможно, все поменяю. Дэйна Уайт, может, позвоните мне, это может занять несколько лет, но это даст мне возможность выплеснуть свою злость».

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Новости спорта, MMA, Автоспорт, Даниэль Риккардо, Дэйна Уайт, Новости автоспорта.
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