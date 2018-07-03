Соревнования по клифф-дайвингу состоялись в Бильбао

В испанском Бильбао состоялся этап зрелищных соревнований по клифф-дайвингу — прыжкам в воду с экстремальных высот.

Это был второй раунд мирового чемпионата. На нём победу одержал 33-летний американец Стивен Лобю. За свой прыжок он заработал внушительные 416,15 балла.

Это его первая победа в мировом чемпионате с 2015 года. Три года назад он получил больше всего баллов тоже в этом городе.

Стивен Лобю, победитель этапа по клифф-дайвингу:

«Удивительно, что в этом спорте каждый может победить, сегодня было много потрясающих прыжков. Погода не очень, но она показала, насколько сильны духом эти ребята, они преодолевают любые трудности. Я очень счастлив, что занял первое место».

Действующий чемпион мира из Мексики Джонатан Передес занял второе место. Он заработал 405,55 балла. На третьем месте — американец Дэвид Колтури. Он получил 390,9 балла.

В общем зачёте Лобю стал первым. У него 270 баллов. Он на 20 очков опережает чеха Майкла Наврати. В Бильбао тот своим прыжком заработал лишь на пятое место.

Третий этап мирового чемпионата по клифф-дайвингу пройдёт 14 июля в португальском городе Асориш.