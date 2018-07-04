Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: Стаховский покинул Уимблдон 2018
Стаховский покинул Уимблдон 2018
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Состав сборной Украины на чемпионат мира по фехтованию 2018
22:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Сборная едет в Китай во главе с нашими лидерами Ольгой Харлан и Богданом Никишиным.

Тренерский штаб сборной Украины по фехтованию определился с составом на чемпионат мира, который состоится с 19 по 26 июля в китайском Уси. Об этом сообщает XSport.

Состав мужской сборной Украины:

Рапира: Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес

Шпага: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь

Сабля: Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка.

Состав женской сборной Украины:

Рапира: Анна Тараненко, Екатерина Ченцова, Анастасия Московская, Александра Сенюта

Шпага: Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Ксения Пантелеева, Фейби Бежура

Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Воронина.

Отметим, что этим же составом наша команда выступала и на континентальном первенстве в Сербии. Однако тогда серебряный призер Олимпийских игр в Рио Елена Воронина выступала только в командном турнире, теперь же Воронина выйдет на дорожку и в личных соревнованиях.

Напомним, что на чемпионате Европы украинцы выиграли две медали. Тогда Богдан Никишин показал третий результат в личном первенстве, а украинские саблистки взяли «серебро» в команде.

Стоит отметить, что после успешного выступления в Сербии Никишин стал лидером мирового рейтинга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости спорта, Ольга Харлан, Сабля, Фехтование.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Крис Фрум выиграл апелляцию и выступит на "Тур де Франс" Известный пилот Формулы-1 задумался о карьере в ММА ХК Донбасс возглавил словацкий специалист

Последние новости

В Сенате Чехии просят Путина освободить Сенцова Диснеевские персонажи в виде реальных людей (Фото) Свитолина вернется на поля Уимблдона 5 июля
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
03 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
04 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
05 "Лучше закончу карьеру": Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер
Новости сегодня
22:49 Транзитные центры для беженцев в ЕС: как это будет работать
22:41 Россия ставит под сомнение легитимность генсека Советы Европы
22:34 Тейлор Свифт все еще борется с преследующими ее фанатами
22:30 Исследователи обнаружили в галактике частицы пыли, как в Млечном Пути
22:29 Превосходные азиатские девушки, которые притягивают милым видом (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В СБУ рассказали о борьбе с российской интернет-угрозой
В СБУ рассказали о борьбе с российской интернет-угрозой
Новости: Разрешено все, что прямо не запрещено: Порошенко подписал закон о валюте
Порошенко подписал закон о валюте
Новости: Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Новости: Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Добавить комментарий
0