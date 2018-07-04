Состав сборной Украины на чемпионат мира по фехтованию 2018
Новости спорта: Сборная едет в Китай во главе с нашими лидерами Ольгой Харлан и Богданом Никишиным.
Тренерский штаб сборной Украины по фехтованию определился с составом на чемпионат мира, который состоится с 19 по 26 июля в китайском Уси. Об этом сообщает XSport.
Состав мужской сборной Украины:
Рапира: Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес
Шпага: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь
Сабля: Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка.
Состав женской сборной Украины:
Рапира: Анна Тараненко, Екатерина Ченцова, Анастасия Московская, Александра Сенюта
Шпага: Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Ксения Пантелеева, Фейби Бежура
Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Воронина.
Отметим, что этим же составом наша команда выступала и на континентальном первенстве в Сербии. Однако тогда серебряный призер Олимпийских игр в Рио Елена Воронина выступала только в командном турнире, теперь же Воронина выйдет на дорожку и в личных соревнованиях.
Напомним, что на чемпионате Европы украинцы выиграли две медали. Тогда Богдан Никишин показал третий результат в личном первенстве, а украинские саблистки взяли «серебро» в команде.
Стоит отметить, что после успешного выступления в Сербии Никишин стал лидером мирового рейтинга.