Состав сборной Украины на чемпионат мира по фехтованию 2018

Тренерский штаб сборной Украины по фехтованию определился с составом на чемпионат мира, который состоится с 19 по 26 июля в китайском Уси. Об этом сообщает XSport.

Состав мужской сборной Украины:

Рапира: Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес

Шпага: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь

Сабля: Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка.

Состав женской сборной Украины:

Рапира: Анна Тараненко, Екатерина Ченцова, Анастасия Московская, Александра Сенюта

Шпага: Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Ксения Пантелеева, Фейби Бежура

Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Воронина.

Отметим, что этим же составом наша команда выступала и на континентальном первенстве в Сербии. Однако тогда серебряный призер Олимпийских игр в Рио Елена Воронина выступала только в командном турнире, теперь же Воронина выйдет на дорожку и в личных соревнованиях.

Напомним, что на чемпионате Европы украинцы выиграли две медали. Тогда Богдан Никишин показал третий результат в личном первенстве, а украинские саблистки взяли «серебро» в команде.

Стоит отметить, что после успешного выступления в Сербии Никишин стал лидером мирового рейтинга.