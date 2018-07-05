Список клубов, которые примут участие в УХЛ сезоне 2018/19

Исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов рассказал о клубах, которые примут участие в сезоне 2018/19.

«Несмотря на то, что лето традиционно является периодом отпусков, работа по подготовке к новому сезону продолжается. В чемпионате Украинской хоккейной лиги в сезоне 2018/19 примут участие 6 клубов. Среди них – уже знакомые болельщикам по прошлому сезону «Белый Барс», МХК «Динамо», «Донбасс» и «Кременчук», подавшие заявки на участие еще в мае.

Также еще в мае к УХЛ присоединился херсонский «Днепр», который стал пятым участником чемпионата. Это новый клуб, созданный на базе местной ДЮСШ – таким образом воспитанники школы смогут более легко пройти переход от детского хоккея к взрослому. Несомненно поможет им в этом опытный Дмитрий Пидгурский, ставший главным тренером «Днепра».

Шестым клубом-участником чемпионата станут «Волки», также уже знакомые болельщикам по сезону 2017/18. Мы очень рады приветствовать их в новом сезоне, увидите, «Волки» дадут бой.

Самое главное – мы смогли сохранить в чемпионате 6 команд. Очень жаль, что «Галицкие Львы» не смогли решить свои финансовые и инфраструктурные вопросы. Но их команда продолжит существование в формате ДЮСШ, так что, надеюсь, в сезоне 2019/20 они всё же вернутся в УХЛ. В то же время, в условиях отсутствия помощи хоккею на государственном уровне, в Херсоне при поддержке областного совета смогли создать коммунальную команду – надеюсь, это станет отличным примером для других регионов.

Сейчас мы продолжаем работу над регламентными документами и календарем матчей, и в ближайшее время представим их для болельщиков», – сказал Варламов.