Украинский боец UFC победил Нурмагомедова

В Вашингтоне в рамках турнира PFL 3 украинский полусредневес Павел Кущ (23-5) победил удушением сзади во втором раунде россиянина Абубакара Нурмагомедова (14-2), являющегося двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (26-0).

Абубакар первым пошел в атаку и начал выстреливать одиночными ударами, в то время, как украинец больше времени уделял защите. В одной из атак у Нурмагомедова прошло три точных попадания руками после которых Куща постоянно вводило в состояние дрожи. В стойке россиянин смотрелся намного предпочтительнее. В середине первой пятиминутки брат чемпиона UFC прижал украинца к сетке, но в клинче он ничего так и не сделал, вынудив рефери развести бойцов. Затем россиянин продолжил избивать Павла в стойке.

Во втором раунде Кущу пришлось идти в атаку, но его точность в стойке была на низком уровне, пока украинец одним шальным правым апперкотом не отправил соперника в нокаут. Украинец хотел добить оппонента сверху. Пытаясь спастись Нурмагомедов отдал спину и пропустил удушение сзади.

Бой прошел в рамках гран-при PFL, победитель которого получит 1 миллион долларов.