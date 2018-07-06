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Украинский боец UFC победил Нурмагомедова

Павел Кущ
07:46 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Павел Кущ "задушил" брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

В Вашингтоне в рамках турнира PFL 3 украинский полусредневес Павел Кущ (23-5) победил удушением сзади во втором раунде россиянина Абубакара Нурмагомедова (14-2), являющегося двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (26-0).

Абубакар первым пошел в атаку и начал выстреливать одиночными ударами, в то время, как украинец больше времени уделял защите. В одной из атак у Нурмагомедова прошло три точных попадания руками после которых Куща постоянно вводило в состояние дрожи. В стойке россиянин смотрелся намного предпочтительнее. В середине первой пятиминутки брат чемпиона UFC прижал украинца к сетке, но в клинче он ничего так и не сделал, вынудив рефери развести бойцов. Затем россиянин продолжил избивать Павла в стойке.

Во втором раунде Кущу пришлось идти в атаку, но его точность в стойке была на низком уровне, пока украинец одним шальным правым апперкотом не отправил соперника в нокаут. Украинец хотел добить оппонента сверху. Пытаясь спастись Нурмагомедов отдал спину и пропустил удушение сзади.

Бой прошел в рамках гран-при PFL, победитель которого получит 1 миллион долларов.

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Новости спорта, UFC, Абубакар Нурмагомедов, Павел Кущ, Хабиб Нурмагомедов.
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