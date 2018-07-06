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Украинская легкоатлетка установила несколько рекордов на юношеском ЧЕ

Валерия Иваненко
20:46 Сегодня Телеграф
uaf.org.ua
uaf.org.ua

Новости спорта: Украинка Валерия Иваненко побила два рекорда на юношеском чемпионате Европы по легкой атлетике.

Валерия Иваненко побила юношеский рекорд Украины и рекорд чемпионатов Европы U-18 по метанию молота (вес - 3 кг). Об этом сообщает сайт федерации легкой атлетики Украины.

В квалификации чемпионата Европы U-18 по легкой атлетике в венгерском Дьёре Иваненко показала результат 74,36 м. Он также стал лучшим показателем в этом сезоне в мире среди атлеток в возрасте до 18 лет.

Предыдущий рекорд Украины также принадлежал Иваненко. 28 мая 2018 года в Кропивницком она метнула молот на 73,83 м.

Что касается рекорда чемпионата, то сначала в квалификационной группе А его побила финка Сара Киллин (67,25 м), а затем этот результат превзошла Валерия, которая соревновалась в группе В.

Финал по метанию молота на чемпионате Европы U-18 состоится 6 июля. Начало в 21:00.

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Новости спорта, Валерия Иваненко, Легкая атлетика, Легкоатлетка, Чемпионат Европы.
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