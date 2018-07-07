Формула-1: Хэмилтон выиграл третью практику в Британии

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон выиграл третью практику накануне Гран-при Великобритании. Следом за британцем к финишу приехал Кими Райкконен из Феррари.

Тройку замкнул еще один представитель Мерседес – Валттери Боттас.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья тренировка

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.26,722 (14 кругов)

2. Кими Райкконен (Феррари) +0,093 (14)

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,642 (16)

4. Себастьян Феттель (Феррари) +1,129 (8)

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,290 (22)

6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,296 (15)

7. Шарль Леклер (Заубер) +1,424 (17)

8. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,696 (15)

9. Ромен Грожан (Хаас) +1,832 (18)

10. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,092 (17)

11. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,195 (14)

12. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,344 (14)

13. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,348 (16)

14. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,372 (12)

15. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,411 (15)

16. Ланс Стролл (Уильямс) +3,107 (12)

17. Сергей Сироткин (Уильямс) +3,262 (16)

18. Стоффель Вандорн (Макларен) +3,282 (17)

19. Пьер Гасли (Торо Россо) +3,328 (4)

20. Брендон Хартли (Торо Россо) – (3)

Отметим, что первую практику также выиграл Льюис Хэмилтон, а вот второй тренировочный заезд остался за Себастьяном Феттелем.