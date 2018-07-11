Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам сообщила, что у нее диагностировали рак

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам американка Киккан Рэндалл сообщила, что у неё диагностировали рак груди.

«Недавно врачи диагностировали у меня рак груди. Несмотря на то что болезнь была выявлена на ранней стадии, а медики дают оптимистичные прогнозы, это изменит мою жизнь в течение ближайших месяцев. Лечение будет проходить в онкологическом центре в Анкоридже.

Неприятно осознавать, что у тебя рак. Каждый день пытаюсь понять, почему это произошло именно со мной. Впрочем, я пообещала себе, что сохраню оптимизм и вложу все силы и энергию, чтобы перебороть болезнь. Мне удалось пройти первый сеанс химиотерапии. Буду работать в тренажёрном зале, ездить на велосипеде в больницу и обратно, носить свои счастливые кроссовки и информировать о ходе лечения», — написала Рэндалл на странице в сети «Инстаграм».