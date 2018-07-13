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Шахматы. ФИДЕ отстранила президента Илюмжинова

Кирсан Илюмжинов
17:59 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Комиссия по этике Международной шахматной федерации отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности.

Члены комиссии считают, что он нарушил кодекс этики федерации. Илюмжинов отстранен на 18 месяцев, на 12 из которых — условно с испытательным сроком 2 года. Фактически отстранение составит 6 месяцев — с 13 июля 2018 года до 12 января 2019 года. Комиссии рассмотрела жалобу вице-президента организации Георгиоса Макропулоса и постановила, что Илюмжинов в период с марта 2017 года по апрель 2018-го неоднократно нарушал правила кодекса этики организации, ставя личные интересы выше интересов FIDE. Также он обвиняется в превышении полномочий. Комиссия утверждает, что Илюмжинов делал ложные заявления и отказывался покинуть пост после закрытия банковских счетов FIDE, что нанесло удар по репутации организации.

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. Ранее он не вошел в число кандидатов на новых выборах главы организации. Международная шахматная федерация зарегистрировала заявки бывшего вице-премьера России, председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадия Дворковича, вице-президента FIDE грека Георгиоса Макропулоса и британца Найджела Шорта.

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Новости спорта, Кирсан Илюмжинов, Нвоости шахмат, ФИДЕ, Шахматы.
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