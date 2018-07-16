Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Новости: Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Новости: Стал известен победитель Уимблдон-2018
Джокович - победитель Уимблдон-2018
Новости: Франция 4:2 Хорватия: события матча
Франция 4:2 Хорватия: события матча
X

Брынзак: Мы радуемся, что сейчас коллектив единый

Владимир Брынзак
01:11 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Владимир Брынзак рассказал об отношениях внутри женской сборной по биатлону.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал ситуацию в женской сборной и выразил удовлетворенность от единого коллектива.

"Мы радуемся, что сейчас коллектив единый, нет таких нюансов, чтобы кто-то с кем-то не общался или кто-то кому-то мешал. Сейчас все единые: и молодежь, и старшие девушки делятся с ними опытом. И тренерский штаб сейчас единый, много опытных тренеров в команде. Принимает решения не один тренер, как было у нас раньше, а ко всему коллективный, творческий подход. Я надеюсь, что это сработает, и мы достигнем новых высот", - сказал Брынзак в интервью XSport.

Напомним, после неудачного олимпийского сезона женскую сборную по биатлону возглавил новый тренер - россиянин Андрей Прокунин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Биатлон, Владимир Брынзак, Новости биатлона.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)

Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)

Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)
Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)

Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)
Пакьяо феноменально вернулся на ринг, досрочно победив Матиссе (Фото)

Пакьяо феноменально вернулся на ринг, досрочно победив Матиссе (Фото)
Невероятный колорит: самые яркие и удивительные фанаты из разных стран на ЧМ-2018 (Фото)

Невероятный колорит: самые яркие и удивительные фанаты из разных стран на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам сообщила, что у нее диагностировали рак Биатлон. Джиму пригласили на шоу-гонку в Германии Емельяненко одержал пятую победу после выхода из колонии

Последние новости

В Ростовской области молния убила беременную женщину Во Львовской области отметили 74-ую годовщину создания УГОС ДТП с участием главы РГА: Вторая пострадавшая скончалась в больнице
Сегодня читают в спорте
01 Во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали участницы Pussy Riot (Видео)
02 Определился лучший молодой футболист чемпионата мира-2018
03 Мбокани в Монако не смог договориться с президентом "Андерлехта"
04 WBSS: участники второго сезона в суперлегком весе
05 Брынзак: Мы радуемся, что сейчас коллектив единый
Новости сегодня
02:52 В Белом Доме сказали, когда начнется встреча Трампа с Путиным
02:32 Мир после апокалипсиса: Мрачные фантазии от создателей "The Last of Us" (Фото)
02:04 Смех до упаду: приколы, от которых ты будешь долго хохотать
01:56 Плененные в янтаре: Археологи показывают насекомых, живших сто миллионов лет назад
01:30 Картины 11-ти летнего мальчика из Нигерии, мечтающего быть великим художником (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Визовый центр Украины в Тегеране начал свою работу
Визовый центр Украины в Тегеране начал свою работу
Новости: Трамп рассказал о причинах "ненависти и разногласий" в США
Трамп рассказал о причинах "ненависти и разногласий" в США
Новости: Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)
Лучшие моменты финала ЧМ-2018 (Фото)
Новости: Медики выяснили, как арбузы влияют на организм
Медики выяснили, как арбузы влияют на организм
Добавить комментарий
0