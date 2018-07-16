Брынзак: Мы радуемся, что сейчас коллектив единый

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал ситуацию в женской сборной и выразил удовлетворенность от единого коллектива.

"Мы радуемся, что сейчас коллектив единый, нет таких нюансов, чтобы кто-то с кем-то не общался или кто-то кому-то мешал. Сейчас все единые: и молодежь, и старшие девушки делятся с ними опытом. И тренерский штаб сейчас единый, много опытных тренеров в команде. Принимает решения не один тренер, как было у нас раньше, а ко всему коллективный, творческий подход. Я надеюсь, что это сработает, и мы достигнем новых высот", - сказал Брынзак в интервью XSport.

Напомним, после неудачного олимпийского сезона женскую сборную по биатлону возглавил новый тренер - россиянин Андрей Прокунин.