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Тренер Макгрегора: Бой с Нурмагомедовым может стать самым крупным в истории

Конор Макгрегор
22:45 Чт, 6 Сентябрь 2018 Телеграф
allboxing.ru
Фото: Инстаграм Макгрегора

Новости спорта: Оуэн Родди прокомментировал возможный уход Конора Макгрегора "на пенсию" в случае поражения от Хабиба Нурмагомедова.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сосредоточен на подготовке к поединку с чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. Тренер ирландца Оуэн Родди назвал условия, при которых этот бой может стать последним в карьере Конора.

"Не думаю, что он завершит карьеру. Далеко в будущее я стараюсь не заглядывать. Но могу сказать, что настрой Конора ничуть не изменился. Я всегда говорил, что [возвращение Конора к боям] зависит от доступных боев. Если есть еще один супербой, и Конор считает, что такой бой ему понравится, то он его проведет, — цитирует Оуэна Родди mmafighting.com. — Никто не знает, что произойдет. Мы сосредоточены на поставленной задаче. Этот бой может стать самым крупным в истории. Мы проведем его, а затем, скорее всего, будем идти к новому самому крупному бою в истории".

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