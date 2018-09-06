Тренер Макгрегора: Бой с Нурмагомедовым может стать самым крупным в истории

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сосредоточен на подготовке к поединку с чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. Тренер ирландца Оуэн Родди назвал условия, при которых этот бой может стать последним в карьере Конора.

"Не думаю, что он завершит карьеру. Далеко в будущее я стараюсь не заглядывать. Но могу сказать, что настрой Конора ничуть не изменился. Я всегда говорил, что [возвращение Конора к боям] зависит от доступных боев. Если есть еще один супербой, и Конор считает, что такой бой ему понравится, то он его проведет, — цитирует Оуэна Родди mmafighting.com. — Никто не знает, что произойдет. Мы сосредоточены на поставленной задаче. Этот бой может стать самым крупным в истории. Мы проведем его, а затем, скорее всего, будем идти к новому самому крупному бою в истории".