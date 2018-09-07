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Швед Олле Далин возглавил Международный союз биатлонистов

Олле Далин (справа)
18:20 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер biathlonworld

Новости спорта: Олле Далин был избран новым главой Международного союза биатлонистов (IBU).

Президент Союза биатлона Швеции Олле Далин был избран новым главой Международного союза биатлонистов, сообщает официальный «твиттер» IBU. Он получил 39 голосов в свою поддержку на конгрессе организации в Порече (Хорватия). Его конкурент — глава Федерации биатлона Латвии и депутат Рижской думы Байба Брока — набрала 12 голосов.

Предыдущий глава IBU норвежец Андерс Бессеберг покинул пост в связи с расследованием по делу о коррупции и не стал выставлять кандидатуру на следующий срок. Он подозревается в получении взятки в обмен на скрытие допинг-проб российских биатлонистов.

Ранее Международный союз биатлонистов не восстановил в правах Союз биатлонистов России. За восстановление полноценного статуса СБР проголосовали 20 членов конгресса, против были 29 человек, двое воздержались.

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Новости спорта, IBU, Биатлон, Международного союза биатлонистов, Новости биатлона, Олле Далин.
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