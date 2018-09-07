Швед Олле Далин возглавил Международный союз биатлонистов

Президент Союза биатлона Швеции Олле Далин был избран новым главой Международного союза биатлонистов, сообщает официальный «твиттер» IBU. Он получил 39 голосов в свою поддержку на конгрессе организации в Порече (Хорватия). Его конкурент — глава Федерации биатлона Латвии и депутат Рижской думы Байба Брока — набрала 12 голосов.

Предыдущий глава IBU норвежец Андерс Бессеберг покинул пост в связи с расследованием по делу о коррупции и не стал выставлять кандидатуру на следующий срок. Он подозревается в получении взятки в обмен на скрытие допинг-проб российских биатлонистов.

Ранее Международный союз биатлонистов не восстановил в правах Союз биатлонистов России. За восстановление полноценного статуса СБР проголосовали 20 членов конгресса, против были 29 человек, двое воздержались.