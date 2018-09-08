Украинка Костевич - чемпионка мира в пулевой стрельбе

Лидер сборной Украины по пулевой стрельбе Елена Костевич завоевала золотую медаль на чемпионате мира в дисциплине пистолет на дистанции 25 м.

В финал Костевич пробилась со вторым результатом, уступив лишь россиянке Виталине Бацарашкиной. Именно с ней она боролась за золото и в финале.

В финале Костевич после первой стадии и до финальных выстрелов находилась на второй позиции, но перед последним подходом украинка сравнялась с Бацарашкиной – у обеих было по 35 попаданий.

Ни финальный подход, ни две перестрелки за золото не определили победителя. Лишь в третьей перестрелке украинка выиграла – на три ее попадания россиянка ответила двумя.

Отметим, что в данной дисциплине Костевич выиграла всего свою вторую медаль – ранее на Олимпиаде в Лондоне в 2012 года она стала бронзовым приезером. Все остальные ее награды, в том числе золото и бронза Олимпийских игр, золото и серебро чемпионата мира, а также медаль чемпионата Европы была завоеваны в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.