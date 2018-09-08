День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинский пловец Говоров взял бронзу на этапе Кубка мира в России
Украинский пловец Говоров взял бронзу на этапе Кубка мира в России
Новости: Усик подписал контракт с промоутером Энтони Джошуа
Усик подписал контракт с промоутером Энтони Джошуа
Новости: Лебедев - Алтункая. Видео боя
Лебедев - Алтункая. Видео боя
Новости: Биатлон. Бьорндален и Домрачева примут участие в Рождественской гонке
Бьорндален и Домрачева примут участие в Рождественской гонке
X

Украинка Костевич - чемпионка мира в пулевой стрельбе

Елена Костевич
11:59 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Костевич выиграла перестрелку у россиянки за золото.

Лидер сборной Украины по пулевой стрельбе Елена Костевич завоевала золотую медаль на чемпионате мира в дисциплине пистолет на дистанции 25 м.

В финал Костевич пробилась со вторым результатом, уступив лишь россиянке Виталине Бацарашкиной. Именно с ней она боролась за золото и в финале.

В финале Костевич после первой стадии и до финальных выстрелов находилась на второй позиции, но перед последним подходом украинка сравнялась с Бацарашкиной – у обеих было по 35 попаданий.

Ни финальный подход, ни две перестрелки за золото не определили победителя. Лишь в третьей перестрелке украинка выиграла – на три ее попадания россиянка ответила двумя.

Отметим, что в данной дисциплине Костевич выиграла всего свою вторую медаль – ранее на Олимпиаде в Лондоне в 2012 года она стала бронзовым приезером. Все остальные ее награды, в том числе золото и бронза Олимпийских игр, золото и серебро чемпионата мира, а также медаль чемпионата Европы была завоеваны в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Виталина Бацарашкина, Елена Костевич, Пулевая стрельба, Чемпионат мира.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии

Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украинец Даниленко выиграл юниорский ЧМ в стрельбе по движущейся мишени Вуэльта-2018. Украинский велогонщик занял 3-е место на 12-м этапе Украина получила первую лицензию на Олимпийские игры в Токио

Последние новости

Смешно до боли в животе: нереально смешные картинки с предметами Дочь Трампа назвала вероятного автора скандальной статьи в NYT В Китае произошло землетрясение магнитудой 5.9
Сегодня читают в спорте
01 Бразильский вратарь забил невероятный гол со штрафного (Видео)
02 Лебедев - Алтункая. Видео боя
03 Агент убеждает Зинченко "уйти с концами" в другой клуб
04 Джошуа намерен с легкостью разобраться с Поветкиным
05 "Украинцы разрывали нашу сборную": чешские СМИ - о матче Лиги наций
Новости сегодня
13:18 Полторак поздравил танкистов с Днем танковых войск
13:11 Известного боксера осудили на 10 лет
12:58 Умер американский рэпер Мак Миллер
12:54 Лейкерс Михайлюка может усилить состав еще одним звездным баскетболистом
12:47 В Канаде открыли четвертое консульство Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве затопило проспект Победы
В Киеве затопило проспект Победы
Новости: По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"
По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"
Новости: Главные новости 7 сентября: Разворачивание тяжелой техники, назначение экзархов, е-декларации Денисовой, повышение "минималки"
Главные новости 7 сентября
Новости: Медики назвали самые вредные утренние привычки
Медики назвали самые вредные утренние привычки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь