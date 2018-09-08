Брынзак рассказал, почему не пошел в Исполком IBU

Первый день XIII очередного Конгресса IBU был отмечен рядом громких голосований. В первую очередь, это избрание правления организации на новый четырехлетний срок, а также отказ в восстановлении полноправного членства Союза биатлонистов России. Прокомментировать наиболее важные моменты этого дня мы попросили президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

- Владимир Михайлович, сегодня состоялся первый, наверное, ключевой, день Конгресса IBU с рядом важных голосований. Были ли среди решений Конгресса такие, которые стали неожиданностью лично для Вас?

- Я бы не сказал, что сегодняшний день принес какие-то неожиданности. Все голосования прошли примерно так, как можно было предсказать еще вчера, на основании общения в кулуарах.

- Новым руководителем IBU избран швед Олле Далин. Каких изменений можно ожидать в мировом биатлоне с избранием нового президента?

- Я думаю, для того, чтобы делать выводы, надо дождаться хотя бы первых шагов на новом посту. Потому что, как в политике, так и в большом спорте иногда предвыборные обещания могут отличаться от реальности. Но в первые пару лет любой руководитель стремится внести новизну, показать свои идеи и реализовать планы. Хотя я не думаю, что изменения будут радикальными: ожидаю, что будет продолжаться развитие международного биатлона в том же ключе, как происходит и сейчас.

- Союз биатлонистов России оставлен в прежнем временном членстве. Какие аргументы приводила российская делегация для того, чтобы убедить голосующих восстановить свои права в IBU?

- В первую очередь, аргументировали тем, что в СБР пришла новая команда, которая стремится усилить борьбу с допингом и избавить российский биатлон от этой болезни. Они признали, что ранее были допущены ошибки, извинились за прежние грехи. И, разумеется, хотели восстановить свой статус в мировом биатлоне, полноценно вернуться в биатлонную семью.

Но еще вчера было ясно, что этого не случится. Вместе с тем, многие из баллотировавшихся на различные должности кандидатов говорили, что сегодня - не конец истории, и через два-три месяца Исполком может повторно рассмотреть такое ходатайство. Подчеркну, для этого не нужно снова собирать Конгресс, достаточно решения Исполкома. Но, конечно, для получения положительного результата СБР должен продемонстрировать решительные и результативные шаги по борьбе с допингом.

Понятно, что биатлона без России не будет, и рано или поздно полноценное членство будет восстановлено. Но на сегодняшний день это не возможно.

- Ваша кандидатура первоначально была в числе соискателей мест в Исполкоме IBU. Почему Вы отказались от участия в голосовании?

- На сегодняшний день Украина, к сожалению, "не проходная", поскольку мы не проводим никаких международных соревнований. И проходить процедуру голосования с этой точки зрения было бессмысленно. Но я пообщался с новым руководством IBU и мы пришли к соглашению, что наша федерация будет активнее включаться в процессы, проходящие в IBU, участвовать в проводимых мероприятиях, получать информацию из первых рук и доносить свое видение на проблемы, существующие сегодня в мировом биатлоне.