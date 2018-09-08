Дана Уайт о бое Макгрегор - Нурмагомедов

Президент UFC Дана Уайт признал, что компания выпускает рекламы боя чемпиона в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегор меньше, чем следовало бы, но этому он дал однозначное объяснение.

"У нас запланирована пара пресс-конференций. Нет, ничего похожего на промоушен боя Мейвезер-Макгрегор не будет. Нам бы следовало так сделать, но времени на это нет. Во-первых, это самый важный бой для каждого из них и им требуется достаточно времени, чтобы подготовиться. Остался месяц, — сказал Уайт в интервью TSN. — Мы сделаем кое-что для прессы и фанатов. Чем ближе к поединку, тем сильнее ощущаешь энергию этого поединка и воодушевление".