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Дана Уайт о бое Макгрегор - Нурмагомедов

Дана Уайт
22:30 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф
allboxing.ru

Новости спорта: Дана Уайт прокомментировал грядущий супер-бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Президент UFC Дана Уайт признал, что компания выпускает рекламы боя чемпиона в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова  и Конора Макгрегор меньше, чем следовало бы, но этому он дал однозначное объяснение.

"У нас запланирована пара пресс-конференций. Нет, ничего похожего на промоушен боя Мейвезер-Макгрегор не будет. Нам бы следовало так сделать, но времени на это нет. Во-первых, это самый важный бой для каждого из них и им требуется достаточно времени, чтобы подготовиться. Остался месяц, — сказал Уайт в интервью TSN. — Мы сделаем кое-что для прессы и фанатов. Чем ближе к поединку, тем сильнее ощущаешь энергию этого поединка и воодушевление".

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