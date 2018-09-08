UFC 228. Результаты взвешивания
Новости спорта: В ночь с 8 на 9 сентября (время киевское) в Далласе (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 228.
Главным его событием станет титульный поединок в полусреднем весе между Тайроном Вудли и Дарреном Тиллом. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Вудли немного перевесил соперника, показав на весах 77,1 кг, в то время как вес Тилла составил 76,6 кг.
Что касается соглавного поединка вечера, в котором за титул должны сразиться Валентина Шевченко и Никко Монтаньо, то бой отменен.
UFC 228. Взвешивание
Основной кард:
Тайрон Вудли (170 фунтов) — Даррен Тилл (169 фунтов)
Забит Магомедшарипов (146) — Брэндон Дэвис (146)
Джессика Андраде (116) — Каролина Ковалькевич (115)
Абдул-Разак Альхассан (170,5) — Нико Прайс (170,5).