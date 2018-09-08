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Никко Монтаньо лишена титула UFC

Никко Монтаньо
16:51 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм nrmontano

Новости спорта: Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Никко Монтаньо лишена титула.

"Никко Монтаньо лишена титула. Пояс становится вакантным. Очевидно, что Валентина Шевченко готова умереть ради того, чтобы провести титульный бой. Именно поэтому мы сейчас делаем всё возможное, чтобы организовать для неё другой поединок", — приводит слова президента UFC Дэны Уайта MMAFighting.

Ранее сообщалось, что Монтаньо была госпитализирована, затем стало известно, что спортсменка не сумеет выйти в октагон. Руководство UFC пыталось найти замену Монтаньо, но попытки не увенчались успехом. Таким образом, Валентина Шевченко также не выступит в Далласе, а соглавное событие турнира отменено.

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Новости спорта, MMA, UFC, UFC 228, Валентина Шевченко, Никко Монтаньо, Новости ММА.
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