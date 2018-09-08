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На олимпийской базе "Конча Заспа" открыли новый зал реабилитации после травм

На олимпийской базе "Конча Заспа" начал работу новый зал реабилитации спортсменов
22:07 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: dsmsu.gov.ua

Новости спорта: Ознакомился с функциональными возможностями зала и Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

На главной олимпийской базе страны "Конча Заспа" начал работу новый зал реабилитации спортсменов после травм и операционных вмешательств. Об этом сообщает сайт Министерства молодежи и спорта.

Ознакомился с функциональными возможностями зала и Министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Осмотрев оборудование и пообщавшись со специалистами-реабилитологами, глава Министерства отметил большую работу, которую осуществили для эффективного восстановления спортсменов.

«Первый шаг к становлению центра медицинской реабилитации на олимпийской базе «Конча Заспа» сделан. Думаю, что дальше он превратится в мощный центр. Это естественно. Нужно объединить усилия с научно-исследовательским институтом и, уверен, спорстмены и тренеры будут вам благодарны», - отметил Игорь Жданов.

По словам директора олимпийской базы Андрея Крылюка, для реабилитации спортсменов закупили современное медицинское оборудование на сумму свыше 300 тыс. гривен. Первыми, кто оценил возможности нового стали известные спортсмены - олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев и чемпион Европы и мира по дзюдо Георгий Зантарая.

Как рассказал врач спортивной медицины Александр Синчук, сейчас в зале функционирует аппарат для прессо-терапии - для устранения отеков, механо-терапии - для реабилитации коленных и икро-стоповых суставов, комбинированный аппарат ультразвуковой терапии, лазеро-терапии, а также специальный реабилитационный ковер и тренажеры.

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Новости спорта, Игорь Жданов, Олимпийская база Конча Заспа.
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