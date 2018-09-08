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В биатлоне появится новый масс-старт и изменится индивидуальная гонка

Биатлон
21:40 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Дебют новой биатлонной дисциплины ожидается в ближайшем сезоне Кубка IBU.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) внес некоторые поправки в правила проведения индивидуальной гонки, а также огласил о появлении новой дисциплины.

Новой гонкой стал масс-старт на 60 участников. Спортсмены стартуют одновременно, но первую стрельбу будут проводить по очереди – на первом круге первые 30, на втором все остальные. Дальше гонка будет идти по стандартным правилам.

Впервые новый масс-старт будет проведен в финале Кубка IBU сезона-2018/19, который состоится в марте 2019 года в Италии.

В индивидуальной гонке конгресс принял решение сократить дистанцию - мужской гонки с 20 километров до 15, а женской – с 15 до 12,5. Также организация сократила штраф до 45 секунд за промах, допущенный при неблагоприятных погодных условиях. Сокращаться штрафная минута будет в случае дождя, высокой плюсовой температуры и других факторов, влияющих на качество снежного покрытия трассы.

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Новости спорта, IBU, Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона.
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