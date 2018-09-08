Трое украинцев выступят за сборную Европы на Континентальном Кубке ИААФ

Наталия Прищепа, Анна Рыжикова и Сергей Никифоров вошли в состав сборной Европы для участия в Континентальном Кубке ИААФ, который состоится 8-9 сентября в Остраве (Чехия). Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Участие в соревнованиях примут четыре команды – Европы, Америки, Африки, Азии и Океании.

Начисление очков будет происходить следующим образом: в каждой индивидуальной дисциплине атлет получит 8 очков за первое место, 7 - за второе и так далее до 1 очка за восьмое место.

Распределение очков в эстафетах: 1-е место – 8 очков, 2-е место – 6, 3-е место – 4, 4-е место – 2.