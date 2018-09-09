UFC 228. Видео боев

В Далласе (штат Техас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 228, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между Тайроном Вудли и Дарреном Тиллом. Его итогом стала победа Вудли удушающим приёмом во втором раунде. Американскому бойцу в четвёртый раз удалось отстоять свой титул.

Для Вудли эта победа стала 19-й в карьере. Три боя он проиграл. Тилл потерпел поражение впервые, в его активе 17 побед.

Также в основном карде турнира в Далласа выступил российский боец Забит Магомедшарипов, который одержал победу над американцем Брэндоном Дэвисом, успешно проведя болевой приём (рычаг колена) во втором раунде.

В другом поединке вечера бразильянка Джессика Андраде победила польку Каролину Ковалькевич, послав соперницу в нокаут в первом же раунде.