День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Хан - Варгас. Видео боя
Хан - Варгас. Видео боя
Новости: В финале US Open-2018 сыграют Джокович и Дель Потро
В финале US Open-2018 сыграют Джокович и Дель Потро
Новости: Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Новости: Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео)
Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео)
X

UFC 228. Видео боев

UFC 228
09:52 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: В США завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 228.

В Далласе (штат Техас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 228, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между Тайроном Вудли и Дарреном Тиллом. Его итогом стала победа Вудли удушающим приёмом во втором раунде. Американскому бойцу в четвёртый раз удалось отстоять свой титул.

Для Вудли эта победа стала 19-й в карьере. Три боя он проиграл. Тилл потерпел поражение впервые, в его активе 17 побед.

Также в основном карде турнира в Далласа выступил российский боец Забит Магомедшарипов, который одержал победу над американцем Брэндоном Дэвисом, успешно проведя болевой приём (рычаг колена) во втором раунде.

В другом поединке вечера бразильянка Джессика Андраде победила польку Каролину Ковалькевич, послав соперницу в нокаут в первом же раунде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, UFC, UFC 228, Даррен Тилл, Новости ММА, Тайрон Вудли, Тайрон Вудли - Даррен Тилл.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии

Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Порошенко поздравил Костевич с яркой победой на ЧМ по пулевой стрельбе Никко Монтаньо лишена титула UFC UFC 228. Результаты взвешивания

Последние новости

Бокс. Хргович нокаутировал Мансура (Видео) Корпорация Microsoft продлит поддержку Windows 7 В мире прошли акции в защиту окружающей среды
Сегодня читают в спорте
01 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
02 Хан - Варгас. Видео боя
03 Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео)
04 Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
05 Рамос: Победа на "Уэмбли" - лучший способ стартовать в Лиге Наций
Новости сегодня
10:31 Бокс. Ковнацки победил Мартина
10:22 В ДТП погиб премьер непризнанной Абхазии
10:18 Врачи уверяют, что нельзя спать на животе
10:15 Швейцария 6:0 Исландия: обзор матча Лиги наций (Видео)
10:15 Как живут люди и проводят время в США (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сутки на Донбассе: в штабе рассказали о потерях ВСУ
Сутки на Донбассе: в штабе рассказали о потерях ВСУ
Новости: Итоги дня 8 сентября: Голливудские звезды просят помиловать Сенцова, Украина не будет просить разрешения у России, РПЦ пригрозила Константинополю
Итоги дня 8 сентября: Голливудские звезды просят помиловать Сенцова, Украина не будет просить разрешения у России, РПЦ пригрозила Константинополю
Новости: “Мокрое” воскресенье: сегодня Украину зальют дожди
“Мокрое” воскресенье: сегодня Украину зальют дожди
Новости: Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью
Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь