Верняев - самый результативный гимнаст в туре Бундеслиги

Олег Верняев принял участие в пятом туре сезона Бундеслиги и, соответственно, стартовом для осенней части. Об этом сообщает XSPORT.

Клуб "Саар", за который выступают украинские гимнасты Олег Верняев и Петр Пахнюк, одержал разгромную победу во встрече с последней командой чемпионата "Хайльбронном" со счетом 73:16.

Олег Верняев показал такие результаты:

вольные упражнения - 13,95 (5,5 сложность) - 5 баллов;

конь - 14,10 (6,3 сложность) - 5 баллов;

опорный прыжок - 13,55 (5,6 сложность) - 3 балла;

параллельные брусья - 15,25 (6,3 сложность) - 5 баллов.

Видео выступления на брусьях:

В итоге, Верняев с 18 баллами стал самым результативным гимнастом тура Бундеслиги.

Результаты Павла Пахнюка:

кольца - 13,60 (5,0 сложность) - 5 баллов;

перекладина - 13,40 (5,3 сложность) - 5 баллов.

Отметим, что также в Бундеслиге выступает серебряный призер чемпионата Европы-2018 Игорь Радивилов. Украинец стал самым результативным в составе "Котбуса", но не смог помочь коллективу победить "Обер Лан" (26:49).

Результаты Радивилова:

вольные упражнения - 13,70 (5,4 сложность) - 4 балла;

кольца - 14,95 (6,0 сложность) - 4 балла;

опорный прыжок - 15,10 (5,6 сложность) - 3 балла.