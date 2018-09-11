День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Новости: Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Новости: Джокович в третий раз выиграл US Open
Джокович в третий раз выиграл US Open
Новости: 27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving
27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving
X

Верняев - самый результативный гимнаст в туре Бундеслиги

Олег Верняев
10:56 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинский гимнаст Олег Верняев выступил на соревнованиях впервые после январских операций на плече и ноге.

Олег Верняев принял участие в пятом туре сезона Бундеслиги и, соответственно, стартовом для осенней части. Об этом сообщает XSPORT.

Клуб "Саар", за который выступают украинские гимнасты Олег Верняев и Петр Пахнюк, одержал разгромную победу во встрече с последней командой чемпионата "Хайльбронном" со счетом 73:16.

Олег Верняев показал такие результаты:

вольные упражнения - 13,95 (5,5 сложность) - 5 баллов;

конь - 14,10 (6,3 сложность) - 5 баллов;

опорный прыжок - 13,55 (5,6 сложность) - 3 балла;

параллельные брусья - 15,25 (6,3 сложность) - 5 баллов.

Видео выступления на брусьях:

В итоге, Верняев с 18 баллами стал самым результативным гимнастом тура Бундеслиги.

Результаты Павла Пахнюка:

кольца - 13,60 (5,0 сложность) - 5 баллов;

перекладина - 13,40 (5,3 сложность) - 5 баллов.

Отметим, что также в Бундеслиге выступает серебряный призер чемпионата Европы-2018 Игорь Радивилов. Украинец стал самым результативным в составе "Котбуса", но не смог помочь коллективу победить "Обер Лан" (26:49).

Результаты Радивилова:

вольные упражнения - 13,70 (5,4 сложность) - 4 балла;

кольца - 14,95 (6,0 сложность) - 4 балла;

опорный прыжок - 15,10 (5,6 сложность) - 3 балла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Гимнастика, Олег Верняев, Спортивная гимнастика.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Авраменко выиграла "бронзу" чемпионата мира в стрельбе по движущейся мишени UFC 228. Видео боев Дана Уайт о бое Макгрегор - Нурмагомедов

Последние новости

Европарламент хочет наказать Венгрию ДТП на Прикарпатье: тяжело травмировались пять человек Археологи обнаружили остатки древней церкви
Сегодня читают в спорте
01 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
02 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
03 "Парень, ты откуда? Тебе автограф дать?": Селезнев - о шутках Лунина
04 Куарежма шикарной рабоной поиздевался над Кариусом (Видео)
05 "Марлос - топ": Леоненко - о дебютных матчах сборной Украины в Лиге наций
Новости сегодня
12:20 Акваторию Бердянского порта охраняют бронекатера
12:20 Опубликован новый трейлер фильма "Сама жизнь" с Оливией Уайлд (Видео)
12:18 Кими Райкконен официально покидает Феррари
12:12 Стало известно, когда Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса
12:07 СМИ: "Талибан" готовится к переговорам с США
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России стартовали крупнейшие военные учения
В России стартовали крупнейшие военные учения
Новости: Погода 11 сентября: большинство областей Украины накроют дожди
Погода 11 сентября: Украину накроют дожди
Новости: Выходные в октябре 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Врачи назвали симптомы, которые свидетельствуют о чрезмерном употреблении кофе
Врачи назвали симптомы, которые свидетельствуют о чрезмерном употреблении кофе
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь