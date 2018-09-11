Сборная Украины стала второй на ЧМ в стрельбе по движущейся мишени
Новости спорта: В Чанвоне (Республика Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира по стрелковым видам спорта.
Медальная копилка сборной Украины во вторник, 11 сентября, пополнилась двумя наградами, сообщает Укринформ.
Женская сборная Украины (Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко, Валентина Гончарова) стала серебряным призером в стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки со смешанными скоростями. В личном турнире юниоров "серебро" в этом упражнении выиграл Даниил Даниленко из Винницы.
В медальном зачете сборная Украины занимает 8-е место, имея в активе две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (18, 13, 6), второй идет команда Республики Корея (10, 10, 8).
Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе завершится 14 сентября.