Сборная Украины стала второй на ЧМ в стрельбе по движущейся мишени

Медальная копилка сборной Украины во вторник, 11 сентября, пополнилась двумя наградами, сообщает Укринформ.

Женская сборная Украины (Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко, Валентина Гончарова) стала серебряным призером в стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки со смешанными скоростями. В личном турнире юниоров "серебро" в этом упражнении выиграл Даниил Даниленко из Винницы.

В медальном зачете сборная Украины занимает 8-е место, имея в активе две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (18, 13, 6), второй идет команда Республики Корея (10, 10, 8).

Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе завершится 14 сентября.