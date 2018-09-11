Хоккей под угрозой исключения из Олимпийских игр

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал ситуацию вокруг хоккейного турнира на Олимпийских играх.

"Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов. Главный для нас – организовать участие игроков НХЛ на турнире. В Олимпийских соревнованиях должны участвовать лучшие игроки в мире.

Знаете, это ненормально, когда Чемпионат мира, следующий сразу после Олимпиады, не уступает по уровню турниру, который все ждут 4 года. Именно поэтому нам нужны лучшие из лучших. Но из-за действий Международного Олимпийский комитета нам этого будет трудно достичь. Они должны оплатить НХЛ страховки.

Также рассматривается вариант с юниорами, как в футболе, но там тоже есть свои трудности. К сожалению, третий и самый вероятный вариант – это Олимпиада без хоккейного турнира. Поедут только женские команды",- приводит слова Фазеля sovsport.ru