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Хоккей под угрозой исключения из Олимпийских игр

Хокей
17:38 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Наиболее вероятным развитием событий является исключение хоккея из Олимпийских игр.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал ситуацию вокруг хоккейного турнира на Олимпийских играх.

"Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов. Главный для нас – организовать участие игроков НХЛ на турнире. В Олимпийских соревнованиях должны участвовать лучшие игроки в мире.

Знаете, это ненормально, когда Чемпионат мира, следующий сразу после Олимпиады, не уступает по уровню турниру, который все ждут 4 года. Именно поэтому нам нужны лучшие из лучших. Но из-за действий Международного Олимпийский комитета нам этого будет трудно достичь. Они должны оплатить НХЛ страховки.

Также рассматривается вариант с юниорами, как в футболе, но там тоже есть свои трудности. К сожалению, третий и самый вероятный вариант – это Олимпиада без хоккейного турнира. Поедут только женские команды",- приводит слова Фазеля sovsport.ru

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Новости спорта, НХЛ, Олимпийские игры, Рене Фазель, Хоккей.
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