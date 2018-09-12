Сегодня женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2019

В среду, 12 сентября, в Черкассах стартуют матчи отборочного этапа на Евро-2019 по футзалу среди команд группы 3.

Обнародованные даты и время начала матчей группы 3 основного раунда отборочного этапа Евро-2019 среди женских команд, которые пройдут в Черкассах. Матчи пройдут с 12 по 15 сентября в ДС «Строитель» (пр. Химиков, 50/1).

Футзал. Расписание матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2019

12 сентября|среда

17:00 Казахстан – Беларусь

19:30 Украина – Венгрия

13 сентября|четверг

17:00 Венгрия – Казахстан

19:30 Украина – Беларусь

15 сентября|суббота

15:30 Беларусь – Венгрия

18:00 Казахстан – Украина

Все команды-участницы основного раунда отбора к чемпионату Европы-2019 по футзалу среди женщин. Соперниками Украины в основном раунде стали команды Казахстана, Венгрии и Беларуси.

Состав групп:

Группа 1: Испания, Италия, Румыния, Польша.

Группа 2: Россия, Словения, Хорватия, Швеция.

Группа 3: Казахстан, Украина, Венгрия, Беларусь (поединки пройдут в Украине - Черкассы).

Группа 4: Португалия, Сербия, Чехия, Финляндия.

Матчи пройдут с 11 по 16 сентября. В финальную стадию попадут четыре победителя в каждой из групп. Первый в истории чемпионат Европы по футзалу среди женщин состоится 14-17 февраля 2019 года. Место проведения пока не определено.