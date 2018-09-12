Сегодня женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2019
Новости спорта: В Черкассах состоятся матчи основного раунда отборочного этапа на Евро-2019 среди женских команд группы №3.
В среду, 12 сентября, в Черкассах стартуют матчи отборочного этапа на Евро-2019 по футзалу среди команд группы 3.
Обнародованные даты и время начала матчей группы 3 основного раунда отборочного этапа Евро-2019 среди женских команд, которые пройдут в Черкассах. Матчи пройдут с 12 по 15 сентября в ДС «Строитель» (пр. Химиков, 50/1).
Футзал. Расписание матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2019
12 сентября|среда
17:00 Казахстан – Беларусь
19:30 Украина – Венгрия
13 сентября|четверг
17:00 Венгрия – Казахстан
19:30 Украина – Беларусь
15 сентября|суббота
15:30 Беларусь – Венгрия
18:00 Казахстан – Украина
Все команды-участницы основного раунда отбора к чемпионату Европы-2019 по футзалу среди женщин. Соперниками Украины в основном раунде стали команды Казахстана, Венгрии и Беларуси.
Состав групп:
Группа 1: Испания, Италия, Румыния, Польша.
Группа 2: Россия, Словения, Хорватия, Швеция.
Группа 3: Казахстан, Украина, Венгрия, Беларусь (поединки пройдут в Украине - Черкассы).
Группа 4: Португалия, Сербия, Чехия, Финляндия.
Матчи пройдут с 11 по 16 сентября. В финальную стадию попадут четыре победителя в каждой из групп. Первый в истории чемпионат Европы по футзалу среди женщин состоится 14-17 февраля 2019 года. Место проведения пока не определено.