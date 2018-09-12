В Канаде подсчитали цену проведения Олимпиады-2026

Как пишет CBC News, предварительные расчета обнародовал Подготовительный комитет Калгари, который готовит город к проведению Игр.

План предусматривает постройку двух новых объектов и реставрацию под современные нужды спортивных арен, построенных для Олимпиады 1988 года. При этом $3 млрд должны поступить от государства, а остальное внесут частные инвесторы и Международный олимпийский комитет.

“Для сравнения: Зимние Олимпийские игры в Ванкувере в 2010 году стоили около $7.7 млрд”, - утверждает CBC News.

Всего же, по предварительным подсчетам, проведение Олимпийских Игр принесет $7.4 млрд Калгари и провинции Альберта.

Как сообщалось раннее на проведение зимней Олимпиады 2026 года претендуют города Грац (Австрия), Калгари (Канада), Кортина д'Ампеццо/Милан/Турин (Италия), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария) и Эрзурум (Турция). Победитель конкурса будет выбран на сессии МОН в сентябре 2019 года.