День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина (U-21) – Андорра (U-21): обзор захватывающего матча отбора на ЧЕ-2019
Украина (U-21) – Андорра (U-21): обзор захватывающего матча отбора на ЧЕ-2019
Новости: Лига наций: результаты матчей 11 сентября
Лига наций: результаты матчей 11 сентября
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: Сегодня женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2019
Сегодня женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2019
X

В Канаде подсчитали цену проведения Олимпиады-2026

Олимпиада
10:01 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Проведение зимней Олимпиады и Паралимпиады 2026 года в канадском Калгари будет стоить около 5.23 млрд долл.

Как пишет CBC News, предварительные расчета обнародовал Подготовительный комитет Калгари, который готовит город к проведению Игр.

План предусматривает постройку двух новых объектов и реставрацию под современные нужды спортивных арен, построенных для Олимпиады 1988 года. При этом $3 млрд должны поступить от государства, а остальное внесут частные инвесторы и Международный олимпийский комитет.

“Для сравнения: Зимние Олимпийские игры в Ванкувере в 2010 году стоили около $7.7 млрд”, - утверждает CBC News.

Всего же, по предварительным подсчетам, проведение Олимпийских Игр принесет $7.4 млрд Калгари и провинции Альберта.

Как сообщалось раннее на проведение зимней Олимпиады 2026 года претендуют города Грац (Австрия), Калгари (Канада), Кортина д'Ампеццо/Милан/Турин (Италия), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария) и Эрзурум (Турция). Победитель конкурса будет выбран на сессии МОН в сентябре 2019 года.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, МОК, Олимпиада, Олимпиада-2026, Олимпийские игры.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving Сборная Украины по пляжному футболу добыла путевку на Европейские игры У России забрали ЧМ-2021 по биатлону

Последние новости

Теракт на акции протеста в Афганистане: Число жертв возросло до 68 человек Прически 2018: варианты лучших стрижек на осень Американский рынок акций растет несмотря на спор с Китаем
Сегодня читают в спорте
01 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
02 Украина (U-21) – Андорра (U-21): обзор захватывающего матча отбора на ЧЕ-2019
03 Три игрока покинули расположение сборной Украины перед матчем против Испании
04 Лига наций: результаты матчей 11 сентября
05 Коноплянка рассказал, как Шахтеру обыграть Хоффенхайм в Лиге чемпионов
Новости сегодня
10:29 Инфляция в августе близка к прогнозу НБУ: Инфляционное давление остается высоким
10:27 Динамо призывает фанов поддержать команду в Лиге Европы
10:26 ООН озабочена ситуацией в Идлибе
10:25 В 2019 году пройдет семь фестивалей Формулы 1
10:24 Сегодня Катя Осадча празднует свой день рождения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери
Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери
Новости: Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Новости: Сегодня Верховный суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко
Сегодня суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко
Новости: Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой
Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь