Боец Кьеза подал в суд на Макгрегора

Боец UFC Майкл Кьеза, который получил порезы во время нападения Конора Макгрегора, Артёма Лобова и ещё нескольких человек на автобус с участниками турнира UFC 223, подал в суд на самого ирландца и всех, кто участвовал в этой атаке, сообщает Independent.

Ответчиком по исковому заявлению выступает Макгрегор, его компания McGregor Sports and Entertainment, 20 нападавших на автобус и 30 человек из числа организаторов турнира, которых боец обвиняет в том, что они не смогли обеспечить безопасность участникам UFC 223.

Сам Кьеза из-за последствий нападения вынужден был пропустить UFC 223, поскольку врачи не допустили его до боя. Что касается самого Макгрегора, то он признал свою вину и заключил сделку со следствием и смог избежать реального заключения.