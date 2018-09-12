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Боец Кьеза подал в суд на Макгрегора

Конор Макгрегор
21:13 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Макгрегора

Новости спорта: Майкл Кьеза подал в суд на всех, кто участвовал в нападении на автобус с бойцами турнира UFC 223.

Боец UFC Майкл Кьеза, который получил порезы во время нападения Конора Макгрегора, Артёма Лобова и ещё нескольких человек на автобус с участниками турнира UFC 223, подал в суд на самого ирландца и всех, кто участвовал в этой атаке, сообщает Independent.

Ответчиком по исковому заявлению выступает Макгрегор, его компания McGregor Sports and Entertainment, 20 нападавших на автобус и 30 человек из числа организаторов турнира, которых боец обвиняет в том, что они не смогли обеспечить безопасность участникам UFC 223.

Сам Кьеза из-за последствий нападения вынужден был пропустить UFC 223, поскольку врачи не допустили его до боя. Что касается самого Макгрегора, то он признал свою вину и заключил сделку со следствием и смог избежать реального заключения.

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Новости спорта, MMA, UFC, UFC 223, Конор Макгрегор, Майкл Кьеза, Новости ММА.
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