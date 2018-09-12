Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией
Новости спорта: Сегодня в Черкассах состоялись первые матчи группы 3 основного раунда отбора на континентальное первенство по футзалу среди женщин.
Женская сборная Украины по футзалу стартовала в отборе на Евро-2019.
Невероятный матч с высокими скоростями и большим количеством голевых моментов, именно за таким футзалом соскучились в Черкассах.
Сборная Украины принимала футзалисток из Венгрии, так как матч проходил в Украине, то у наших девочек было преимущество. Большое количество фанатов гнали украинских футзалисток вперед. Однако, венгерки и не думали сдаваться и команды выдали просто шикарный матч, который очень понравился зрителям.
Боевой матч закончился результативной ничьей.
Отбор к Евро-2019
Сборная Украины 4:4 Сборная Венгрии
Главный тренер Украины Олег Шайтанов: "Игра получилась нервной. Наша команда переживала за результат - это и сказалось на игре и ошибках. Наш голкипер сделал несколько ошибок, но я ее не виню и после матча вся команда поддержала. Надеюсь в лучший результат в последующих матчах"
Обзор матча:
Завтра женская сборная Украины сыграет против соперниц из Белоруссии, которые сегодня разгромили сборную Казахстана (8:0). Начало матча в 19.30. В субботу, 15 сентября состоится матч Украина - Казахстан. Начало поединка в 18.00 по киевскому времени.
В финальную стадию попадут четыре победители групп основного раунда. Первый в истории чемпионат Европы по футзалу среди женщин пройдет 14 - 17 февраля 2019 года на площадке одной из стран-участниц.