Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией

Женская сборная Украины по футзалу стартовала в отборе на Евро-2019.

Невероятный матч с высокими скоростями и большим количеством голевых моментов, именно за таким футзалом соскучились в Черкассах.

Сборная Украины принимала футзалисток из Венгрии, так как матч проходил в Украине, то у наших девочек было преимущество. Большое количество фанатов гнали украинских футзалисток вперед. Однако, венгерки и не думали сдаваться и команды выдали просто шикарный матч, который очень понравился зрителям.

Боевой матч закончился результативной ничьей.

Отбор к Евро-2019

Сборная Украины 4:4 Сборная Венгрии

Главный тренер Украины Олег Шайтанов: "Игра получилась нервной. Наша команда переживала за результат - это и сказалось на игре и ошибках. Наш голкипер сделал несколько ошибок, но я ее не виню и после матча вся команда поддержала. Надеюсь в лучший результат в последующих матчах"

Обзор матча:

Завтра женская сборная Украины сыграет против соперниц из Белоруссии, которые сегодня разгромили сборную Казахстана (8:0). Начало матча в 19.30. В субботу, 15 сентября состоится матч Украина - Казахстан. Начало поединка в 18.00 по киевскому времени.

В финальную стадию попадут четыре победители групп основного раунда. Первый в истории чемпионат Европы по футзалу среди женщин пройдет 14 - 17 февраля 2019 года на площадке одной из стран-участниц.