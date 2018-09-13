Мотор с поражения стартовал в гандбольной Лиге чемпионов

Сильнейший украинский гандбольный клуб Мотор из Запорожья стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов.

Впервые после реформы турнира наш чемпион получил право сыграть в одной из элитных групп (А и В), тогда как в прошлые сезоны нашим уделом оставалась борьба в менее престижных группах С и D.

Разницу в уровне групп Мотор прочувствовал с первого матча – волею календаря в первом туре Мотор в обновленном дворце спорта "Юность" принимал одного из фаворитов турнира, полуфиналиста прошлого розыгрыша французский ПСЖ.

Гости на протяжении всего матча доминировали на площадке. С первых минут они создали себе комфортный перевес в 2-3 мяча, который держали весь первый тайм и лишь в концовке развили успех, уйдя на перерыв при счете 17:12.

Во втором тайме, несмотря на усилия Мотора, ПСЖ легко сдерживал украинскую команду. Мотор со средины тайма перешел на игру без вратаря, но существенного преимущества это не дало. В итоге ПСЖ выиграл с преимуществом в 6 мячей — 35:29.

Следующий матч Мотор проведет на выезде со Скьерном 23 сентября.